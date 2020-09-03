Taşınmazlar yatırıma dönüşüyor
GEÇEN HAFTAKİ İHALEDE PAZARLIĞA BIRAKILAN 2 PARÇA TAŞINMAZ, DÜZENLENEN AÇIK ARTIRMA İHALE İLE SATILDI
Geçen haftaki ihalede pazarlığa bırakılan 2 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile satıldı. Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak satışlardan 8 milyon 362 bin lira gelir elde edildi.
Encümen huzurunda gerçekleştirilen ilk ihalede Mevlana Mahallesi Bademli Caddesi No:58’de bulunan dükkanın satışı gerçekleştirildi. Yakup Yeşilbaş, 662 bin liralık teklifi ile dükkanın yeni sahibi oldu. Günün bir diğer ihalesinde ise Mevlana Mahallesi Salı Pazarı’nın 300 metre kuzeyinde, 1624 ada 3 parselde bulunan kütle parsel satışa çıkartıldı. İhaleyi 7 milyon 700 bin liralık teklifi ile Grup Avenir kazandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ihaleye katılanlara teşekkür ederek, “Belediyeler, gayrimenkulleri paraya dönüştürüp hizmet ve yatırım için kullanılırlar. Satışa çıkardığımız bu taşınmazlar, daha öncekilerde olduğu gibi yine yatırıma dönüşecek. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. İhalemize ilgi gösterip katılanlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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