banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Kadınlar, Kadıköy’de Pınar Gültekin için toplandı
Kadınlar, Kadıköy’de Pınar Gültekin için toplandı
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü
Bireysel krediler nisanda %26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
Bireysel krediler nisanda %26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı

Tarlada yürürken göktaşı buldu

Kayseri’de yaşayan bir vatandaş, tatil için gittiği köyünde gezerken tarlada göktaşı buldu.

KAYSERİ 21.06.2022, 23:07
Tarlada yürürken göktaşı buldu

Kayseri’de yaşayan bir vatandaş, tatil için gittiği köyünde gezerken tarlada göktaşı buldu.

Kayseri’nin Sarız ilçesindeki köyüne giden Deniz Canpolat adlı vatandaş, tarlada yürürken parlak bir cisim dikkatini çekti. Cismi eline aldığında daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu anlayan Canpolat, internet üzerinden araştırdı. Bir üniversitede görev yapan öğretim görevlisine ulaşan Canpolat, bulduğu cismin Karaelmas cinsi bir meteroid olduğunu öğrendi.

Taşın boyutuna göre ağırlığının fazla olduğunu söyleyen Canpolat, “Sarız’daki köyümüze tatile gitmiştik. Orada tarlada gezerken tesadüfen bu taş gözüme çarptı. Çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Eve geldim ve araştırırken göktaşı olan bir meteroid olduğunu anladık. Kim ilgilenir diye araştırırken, bir üniversiteden hocamızın bu taşlarla ilgilendiğini öğrendik. Daha sonra kendisine mail yoluyla ulaştık ve cevabımızı da aldık. Yüzde 90 Karaelmas cinsi bir meteroid olduğunu söyledi. Bu taşın en büyüğü de yumurta kadar oluyormuş ve bizdeki de 17,5 gram geliyor. Hacmine göre bayağı ağır. Taşı bulduğumuz için biraz heyecanlıyız” dedi.

Yorumlar (0)
21°
açık