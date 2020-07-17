Tarım Bakan Yardımcısı Aksu Kayseri Şeker’i ziyaret etti
BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE KAYSERİ’YE GELEN TARIM ORMAN BAKAN YARDIMCISI MUSTAFA AKSU, BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ MURAT BİROL KAYIN, ALİ RECEP NAZLI, TARIM İL MÜDÜRÜ MUSTAFA ŞAHİN, DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ OKAN BAL VE ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI ABDULVAHAP ÖZDEMİR İLE BİRLİKTE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI’NI ZİYARET EDEREK, KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN AKAY İLE MAKAMINDA BİR ARAYA GELDİLER.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Tarım Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Bakanlık Müşavirleri Murat Birol Kayın, Ali Recep Nazlı, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abdulvahap Özdemir ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile makamında bir araya geldiler.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede, Genel Müdür Osman Canıtez ve Genel Müdür Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Akay, Kayseri Şeker’in tarımsal çalışmaları, şeker sektörü, çiftçilerin talepleri ve temennileri ile kampanya dönemi hazırlıkları hakkında Bakan Yardımcısı Aksu’ya ve diğer konuklara bilgiler aktardı. Ziyaret sırasında Başkan Akay, Tarım Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya, Bünyan’ın meşhur el dokuma halısını hediye etti. Kılınan Cuma Namazının ardından Kayseri Şeker Göl Tesisleri’nde bir süre daha görüş alışverişinde bulunan Bakan Aksu ve beraberindeki heyet, Başkan Akay ve yönetimine gösterdikleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ederek, fabrikadan ayrıldı.
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