Tarihine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir’in 7 projesine özel ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda tarihe sahip çıkan 7 farklı projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Tarihi değerlere büyük önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihe ve turizme yaptığı yatırımların meyvesini elde ettiği ödüllerle de alıyor. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin ‘kimlikli kent’ kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekânlarını geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini, yaşayan, canlı odaklara ve kamusal alanlara dönüştürmesini destekleyerek teşvik etmesini amaçladığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi, tarih ve turizme yönelik 7 projede jüri özel ödülü aldı.

Başkan Büyükkılıç’ın önem verdiği projeler ödüllendirildi

Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisini düzenlediği ve 34 üye belediyenin toplam 67 proje ile katılım sağladığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem vererek yürüttüğü projeler ile ödüle layık görüldü. Yarışmada, Kültepe Kaniş Karum’u Asurlu Tüccarlar Sokağı Projesi, Koramaz Vadisi Bir Aşk Hikayesi Müze Projesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, Tahtalı Kilise Restorasyon Projesi, Türbelerimiz Projesi, Ahi Evran Zaviyesi - Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Gavremoğlu Konağı, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Konağı Restorasyonları olmak üzere 7 proje jüri özel ödülü getirdi.

Tarihi değerleri gün yüzüne çıkaran ve Tarihi Kentler Birliği tarafından sürekli ödüller alan Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, daha önce ‘Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent Merkezindeki Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi’ çalışmaları çerçevesinde jüri özel ödülü almaya hak kazanmıştı. Diğer taraftan Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Müze Özendirme Yarışması’nda ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü.