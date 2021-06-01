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Tarihi Hacı Kasım Çeşmesi Melikgazi korumasında

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi çeşmelerin onarılarak tarihi çeşmelerin eski kimliğine kavuşturulduğunu söyledi.

KAYSERİ 01.06.2021, 13:31
Tarihi Hacı Kasım Çeşmesi Melikgazi korumasında

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi çeşmelerin onarılarak tarihi çeşmelerin eski kimliğine kavuşturulduğunu söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde tarihi çeşmelerin yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi İlçesi aynı zamanda Anadolu’nun tarihi kimliği sayılır. Çünkü Kayseri ilinde mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir. Eski sokak çeşmelerimiz yok olmuş hatta birçoğunun yeri bile belli değildir. Ancak şehir planında hepsinin yerleri bellidir. Eski yayınlar, fotoğraflar ve diğer belgelerdeki görüntüler ile bu çeşmeler aslına uygun olarak inşa edilecek ve musluklarından Erciyes Dağımızın o temiz, berrak ve soğuk suyu tekrar akmaya devam edecektir. Hayırlı olsun” dedi.

Tacettinveli Mahallesinde bulunan Hacı Kasım Çeşmesi’nin Melikgazi Belediyesi’ne emanet olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Anadolu’nun tarihi yapılarını onararak gelecek kuşaklara miras olarak emanet edileceğini söyledi.
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