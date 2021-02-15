Tarihi eski Tomarza Müftülük Binası’nın restorasyonu için ilk adım atıldı

Tomarza ilçesinde bulunan tarihi Tomarza eski Müftülük Binası, restore edilerek kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi için ilk adım atıldı.

Tomarza ilçesinde uzun yıllar Müftülük Binası olarak kullanılan, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan tarihî binanın restorasyon edilmesi için Tomarza Kaymakamlığı harekete geçti. İlçeye gelen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir’i makamında ağırlayan Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza İlçe Merkez Camii’nin bitişiğinde bulunan tarihî binanın restorasyon edilmesi talebinde bulundu. Kaymakam Cebeci’nin isteğini geri çevirmeyen Vakıflar Bölge Müdürü Seçilir, yatırım planına dahil edileceğini ve en geç 2022 yılı içerisinde restorasyon çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Kaymakam Cebeci ise Vakıflar Bölge Müdürü Seçiler’e teşekkür ederek, restorasyon çalışmaları tamamlandığında ise tarihi bina kültür ve sanat evine dönüştürüleceğini söyledi.