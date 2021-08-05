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Tarihi eser kaçakçısının üzerinden 76 adet sikke çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş faaliyetlerinde, durumundan şüphelenilen bir şahsın üst aramasında 76 adet bronz ve gümüş sikke çıktı.

KAYSERİ 05.08.2021, 17:15
Tarihi eser kaçakçısının üzerinden 76 adet sikke çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş faaliyetlerinde, durumundan şüphelenilen bir şahsın üst aramasında 76 adet bronz ve gümüş sikke çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen G.B. isimli şahsa üst araması yapıldı. Şahıs üzerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait 76 adet altın ve gümüş sikke ele geçirildi.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, G.B. de gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
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