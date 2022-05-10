banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

"Tarih şuurunu milletlerin hafızasında canlı tutmak ve milli kültürle beslemek gerekir"

Kurtuluş mücadelesi verilen yıllarda öğrencilerinin de savaşa katıldığı 5 lisenin idareci ve öğrencilerinin katılımı ile yapılan Destanlaşan Liseliler Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.

KAYSERİ 10.05.2022, 13:50
"Tarih şuurunu milletlerin hafızasında canlı tutmak ve milli kültürle beslemek gerekir"

Kurtuluş mücadelesi verilen yıllarda öğrencilerinin de savaşa katıldığı 5 lisenin idareci ve öğrencilerinin katılımı ile yapılan Destanlaşan Liseliler Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Tarihi Kayseri Lisesi’nde düzenlenen Destanlaşan Liseliler Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Kayseri, İzmir Atatürk, Sivas, Galatasaray ve Trabzon Merkez Fen Lisesi idarecileri ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, "Ticaretin başladığı yer olan, İpek Yolu’nun kalbi, zenginlikler şehri, alimler yurdu, köklü bir kültürle yoğrulan insanların yurdu olan, medreseleri ile eğitim tarihi olan kadim şehrimiz Kayseri’mize hoş geldiniz. Şehrimize karşı övgümüz fazla oldu ama az bile yaptık. Kayseri’miz gerçekten eğitim şehridir. Bu yönü bizde pek ön plana çıkmaz. Genelde ticaret, pastırma ve sucuk ile ön plana çıkar ama geçmişimize baktığımızda 7-8 tane medresemiz var. O tarihlerde eğitime bu kadar önem verilmiş bu topraklarda insanlarımız eğitilmiş. Bu programda çok güzel düşünülmüş bir organizasyondur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Tarih şuurunu milletlerin hafızasında canlı tutmak ve milli kültürle beslemek gerekir"

Bir süre Teltik ile sohbet eden öğrenciler, ardından kongrenin sonuç bildirgesini okudu. Öğrenciler adına bildirgeyi okuyan Galatasaray Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hakan Hasşerbetci, "Tarih şuuru; mensubiyet ve kimlik duygusu demektir. Bu şuuru milletlerin hafızasında canlı tutmak milli kültürle beslemek gerekir. Bu sebepledir ki insanlarımıza çok iyi şekilde tarih şuurunu kazandırmak gereklidir. Böylece kendine güven duygusu kazanan insanımız sosyal hayat içerisinde önemli başarılara imza atarken vatana ve millete hizmet etmenin şuurunu da kazanmış olur. Milli bilinci uyanık tutmak, onu yükseltmek, toplumumuzun müşterek sorumlulukları arasındadır. Öyle ki dilimizin, dinimizin, tarihimizin ve kültürümüzün bütün kökleriyle barışık olmak ve onları tanımak, hayatımızın temel değerleri haline getirmek gereklidir. Bugün bir kez daha vatan müşkül durumdayken kendilerine yapılan çağrıya uyarak ya da gönüllü olarak cepheye gidip de dönemeyen büyüklerimizi andık ve hikâyelerinden ders çıkardık. Onların kahramanlıklarından ve fedakarlıklarından yüzyıllarca daha gururla bahsedilecektir. Bugün burada tarihin üzerlerine yüklediği sorumluluğun altına girmekten kaçmamış büyüklerimizi torunları olarak bulunuyoruz. Bizim yapacaklarımız, onların yaptıklarıyla kıyas edilemez ancak eminiz ki onların fedakarlıklarını anlamlı kılacaktır. Biz ilim peşinde, ilerleme peşinde, vicdanlı ve insanca yaşadıkça, yaşatmak için yaşadıkça, onların kaybının ve bizim varlığımızın bir anlamı olacaktır. Onlar kendilerine yapılan çağrıya yanıt vermekte gecikmemişti, bizlere yapılan çağrı ise yüzyıldır yankılanıyor. Onu daha fazla bekletmeyelim. Vatan savunmasında destanlaşan liseliler, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin, fedakarlığın anlamını, liseli şehitler destanını yazarak bizlere öğretmişlerdir. Bu çalışmamızla mazideki sıkıntılı günleri unutmadığımızı göstererek, ülkemizin kurtuluşunda emeği geçen şehitlere, gazilere layık olmaya çalıştık. Ülkemizin kalkınması ve daha güzel günlere ulaşması için yılmadan çalışmaya azimli, fedakâr gençlerin gazi liselerden yetişmeye devam edeceğini vurgulamak istedik" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
19°
açık