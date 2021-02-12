Taner Yıldız’dan ’jübile’ değerlendirmesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın ’jübile’ başlıklı köşe yazısına ilişkin, "Biz koltuk, masa ve sandalyeler ile alakalı kaygımızın olmadığı bir dönemi hep beraber geçiriyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesi’ne yeni tıp fakültesiyle ilgili düzenlenen törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın ‘jübile’ başlıklı köşe yazısının hatırlatılması üzerine Yıldız, şunları söyledi:

“Biz fiili işlerimizi takip ediyoruz. Kayseri’de taş üstüne taş nerde konur, nasıl hizmet ederiz onu yapıyoruz. Günü geldiğinde hiç kimse bu manada sıkıntı çekmesin. Bu kardeşiniz, Kayseri’ye hizmet ettiği her dönemin başında Cumhurbaşkanımıza kendisine alternatif olarak üç tane ismi sunmuş birisidir. Biz koltuk, masa ve sandalyeler ile alakalı kaygımızın olmadığı bir dönemi hep beraber geçiriyoruz. Hatırlarsınız, televizyonlarda bunu çok fazla dillendirdik. Üç dönemden fazla bir milletvekilinin görev yapmamasıyla ilgili AK Parti’mizin, Cumhurbaşkanımızın aldığı karara en fazla hararetli savunan kişilerden birisi olarak bunu söylüyorum. O yüzden biz bugünün gündemine bakıyoruz. Yapılacak işlerimize bakıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde herkes kararımızın ne olduğunu hep beraber görecek.”