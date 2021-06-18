Talha Sarıarslan, U17 Milli Takıma çağrıldı

Hes Kablo Kayserispor’un 2004 doğumlu forveti Talha Sarıarslan U17 Milli Takımına davet edildi.

U17 Milli Takımı 21-40 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Hes Kablo Kayserispor’dan Talha Sarıarslan yer aldı. Bu sezon U19 takımında ortaya koyduğu başarılı performans ve attığı goller ile göz dolduran genç oyuncu U17 milli takımına davet edilmenin sevincini yaşıyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’de Antalya’da toplanacak. U17 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Talha Yakın (Bursaspor), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: Egemen Tutar (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Kök (Bursaspor), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Ersin Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Emir Ortakaya (Gençlerbirliği), Ahmet Enes Akkan (Gençlerbirliği), Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe A.Ş.), Efe Birinci (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: İzzet Çelik (Adana Demirspor A.Ş.), Cem Özgener (Altay), Mevlüt Han Ekelik (Antalyaspor A.Ş.), Mustafa Erdilman (Antalyaspor A.Ş.), Serdar Poyraz (Antalyaspor A.Ş.), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Eralp Aydın (Gençlerbirliği), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Kerem (Manisa FK), Yunus Emre Kefeli (Modafen)

Forvet: Adem Metin Türk (Antalyaspor A.Ş.), Cemal Azad Demir (Beşiktaş A.Ş.), Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Talha Sarıarslan (Kayserispor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu