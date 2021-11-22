Talha Bora Öge ile ’Şiirlerle söyleşisi’

Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge ’Şiirlerle Söyleşisi’ ile ’Var Bir Hayalimiz’ kitap imza programında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler ve gençler ile bir araya geldi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrenciler, gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen programda Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge Şiirler ve Söyleşisi ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. ’Şiirlerle Söyleşisi’ programının ardından Yazar Talha Bora Öge sahnede yeni kitabı ’Var Bir Hayalimiz’ için imza töreni düzenledi.

Programın ardından konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; programa katkılarından dolayı Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge’ye ve salonu dolduran gençlere teşekkürlerini iletti.