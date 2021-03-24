Talas’tan yatırımlara ek kaynak

Geçtiğimiz hafta yapılan ihalede komisyon tarafından pazarlığa bırakılan taşınmazlardan 3’ü daha satıldı.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen açık artırma ihale sonucu 1 adet villa parseli, 1 adet konut parseli ve 1 adet dairenin daha satışı gerçekleştirildi. Taşınmazların satışından toplam 1 milyon 262 bin lira gelir elde edildi.

Elde edilen gelir, Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan proje ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak. Öte yandan, satışa çıkartılan taşınmazlardan 7 daire ve 5 villa parseli, katılımın yetersiz olması nedeniyle pazarlığa bırakıldı. İstekliler, 31 Mart Çarşamba saat 14.00’te yapılacak olan ihaleye katılarak pazarlığa bırakılan gayrimenkuller için teklif verebilecekler.

İhale hakkında bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarını arayabilirler.