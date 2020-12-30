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Talas’tan Vergi Yapılandırması için gelenlere hijyen paketi
Talas Belediyesi tarafından emlak ve çevre temizlik vergisi başta olmak üzere çeşitli konularda vergi ödemeleri için belediyenin emlak servisine gelen vatandaşlara toplam 4 bin adet dezenfektan ve maske hediye edildi.
KAYSERİ 30.12.2020, 13:50
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Talas Belediyesi tarafından emlak ve çevre temizlik vergisi başta olmak üzere çeşitli konularda vergi ödemeleri için belediyenin emlak servisine gelen vatandaşlara toplam 4 bin adet dezenfektan ve maske hediye edildi.
Vergi yapılandırmasıyla birlikte ödeme noktalarında oluşan yoğunluk nedeniyle Talas Belediyesi de önlemlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda vergi ödemeleri için emlak servisine gelen vatandaşlara sprey dezenfektan ve 3 adet maskeden oluşan hijyen paketi verildi.
VATANDAŞLAR MEMNUNUygulama karşısında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar pandeminin başladığı ilk günden beri Talas Belediyesi’nin desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın salgın sürecinde daima yanlarında olduğunun altını çizen vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
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