Talas’tan çocuklara karne hediyesi

Talas Belediyesi Kültür Sanat etkinliklerinin Ocak ayındaki son programı, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler isimli çocuk tiyatrosu oldu.

Talas Belediyesi’nin çocuklara yarıyıl hediyesi olarak Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlediği gösteriye veliler ve çocukların ilgisi büyük oldu. Tüm koltukların dolduğu salonda merdivenlerin bile dolması dikkat çekti. Programda ayrıca çocuklarla birlikte çeşitli çocuk oyunları oynandı.

Teşekkürler başkan amca

Gösteri sonunda düşüncelerini paylaşan veliler ve çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Beren Akyürek isimli bir çocuk, Çok beğendim, çok güzel. Teşekkürler Başkan Amca. sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, babası Mahmut Akyürek de Başkan Yalçın’ın çocuklara özel bir önem verdiğinin altını çizerek şunları söyledi:

Program çok güzeldi. Bu tür etkinliklerde Talas Belediyesi’nin Kayseri’de öne çıkan bir yönü var bundan da çok memnunuz. Başkanımıza da çocukları bu tür etkinliklerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz.

Şükrü Eroğlu isimli bir başka veli de Talas Belediyesi’nin çocuklar için çok güzel etkinliklere imza attığını belirterek tüm programları ilgiyle takip ettiklerini söyledi.