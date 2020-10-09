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Talas’taki okullarda ’Yüz yüze Eğitim’ temizliği

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAPSAMININ GENİŞLEMESİYLE BİRLİKTE TALAS BELEDİYESİ OKULLARDA YAPTIĞI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.

KAYSERİ 09.10.2020, 11:59
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Talas’taki okullarda ’Yüz yüze Eğitim’ temizliği

Yüz yüze eğitimin kapsamının genişlemesiyle birlikte Talas Belediyesi okullarda yaptığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

12 Ekim Pazartesi günü 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfların da dahil olmasıyla başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Talas Belediyesi ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilave olarak koridorlar, sınıflar ve tuvaletlerde önce temizlik, sonra da hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Ayrıca okul bahçelerinde de bakım onarım ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

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