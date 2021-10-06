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Talas’ta yeni kurslar

Talas Belediyesi, geçmişten bugüne sanatın zarafetini yaşamak isteyenlere yönelik hüsn-i hat, çini ve seramik kursları düzenledi.

KAYSERİ 06.10.2021, 10:23
Talas’ta yeni kurslar

Talas Belediyesi, geçmişten bugüne sanatın zarafetini yaşamak isteyenlere yönelik hüsn-i hat, çini ve seramik kursları düzenledi.

Sanatın inceliğini el emeği göz nuru olarak kağıt ve seramiğe dökmek isteyenler için düzenlenen kurslara kayıtlar başladı. Başvuruların şahsen yapılacağı kurslar hakkında bilgi almak isteyenler, Cemil Baba tramvay son durağındaki Talas Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek ya da 0531 421 2525 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.

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