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Talas’ta yatırımlar hızlanıyor, çalışmalar yoğunlaşıyor

Talas Belediye Meclisi 2022 yılının Mayıs ayı toplantısında gündeminde bulunan 16 maddeyi karara bağladı. Mecliste konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için hummalı şekilde çalıştıklarını belirterek, “Yatırımlarımızı hızlandırıyor, hayırseverlerimizin de yatırımlarını özendiriyoruz” dedi.

KAYSERİ 10.05.2022, 13:08
Talas’ta yatırımlar hızlanıyor, çalışmalar yoğunlaşıyor

Talas Belediye Meclisi 2022 yılının Mayıs ayı toplantısında gündeminde bulunan 16 maddeyi karara bağladı. Mecliste konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için hummalı şekilde çalıştıklarını belirterek, “Yatırımlarımızı hızlandırıyor, hayırseverlerimizin de yatırımlarını özendiriyoruz” dedi.

Talas Belediyesi Meclisi, Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyon raporları ile Çevre Kültür ve Turizm Komisyon raporları, 2021 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi, yaşlı gündüz bakım evi yapımı ve Küçük Sanayi Sitesi esnafına ruhsat verilmesi ile ilgili maddeler görüşüldü. Mecliste ayrıca grup başkanvekilleri Ramazan Bayramı ve Anneler Günü ile ilgili görüşlerini bildirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Ragıp Dost; “Rabbim nice bayramlara sağlıkla ulaştırsın. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin günlerini kutluyorum. Annelerimiz için başkanım da sağ olsun bütün annelerimize çiçek ikramında bulunduğu için teşekkür ediyorum. Hep ilklere imza attığı için başkanım rabbim devamını getirsin diye dua ediyorum. Hakikaten Talas, güzel işler yapıyor. Başkanımın bu konuda önü açık. Dualarımız ve desteklerimiz kendisiyle. Kültür sanat faaliyetleri gibi çalışmalarla Talas her platformda ulusal alanda ön plana çıkarıyor.” diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy da, “Geçmiş bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Şefkatin, en derin sevginin, engin hoşgörünün, cennetin ayakları altına serildiği, layıkıyla hak eden başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin gününü kutluyorum.” şeklinde konuştu. MHP Grup Başkanvekili Murat İlhan ise, “Bütün belediye personelimizin meclis üyelerimizin geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Şehit annelerimiz başta olmak üzere de bütün annelerimizin gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Ahmet Yörenç de; “İnşallah daha güzel bayramlarda sağlıklı bir şekilde buluşmayı temenni ederim. Ayrıca en başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin de günlerini kutlarım. Bu konuda başkanımıza da çiçek dağıtımı için teşekkür ederim.” dedi.

Daha sonra konuşan Başkan Yalçın ise Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e yoğun şekilde hazırlandıklarını belirterek, “Önümüzdeki yaz en önemli yazlardan biri. Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanıldığı bir dönemde biz de ne yapsak yerinde ve azdır diye düşünüyoruz. O nedenle yatırımlarımızı hem belediye açısından hızlandırmak hem de hayırseverlerimizin yatırımlarını Talas’a cezbetmek adına bir takım gayretlerimiz sonuç verdi. Hayırsever Mehmet Altun Bey’in Kayseri’ye yaptıracağı 10 okulun 4’ünü Talas’a kazandırıyoruz. Millet Bahçesi’ndeki anaokulu ile ilkokulun ihalesini yaptık. 27 Mayıs’ta temeli atılacak. 20 Mayıs’ta da Mehmet Karamercan tarafından Mevlana Mahallesi’nde yapılacak kütüphanenin temeli atılacak. Yunus Büyükkuşoğlu hayırseverimiz Yukarı Talas’ta Engelli Rehabilitasyon ve Gündüz Yaşlı Bakım Evi yapacak. Protokolü kendisi imzalayıp bize gönderdi. Seneye de inşallah şekillenerek Talas’ta bir merkeze sahip oluruz. Ayrıca alzehimer merkezini kazandırma çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda meclis üyelerine Başkan Yalçın tarafından Talas’ın endemik bitkilerinden oluşan çiçek sepeti verildi.

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