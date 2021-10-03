Talas’ta Yaşlılar Günü’ne özel “Altın sesler” konseri

Talas Belediyesi tarafından başlatılan kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, “Dünya Yaşlılar Günü” münasebetiyle “Altın Sesler” konseri gerçekleştirildi. Usta sanatçılar tarafından verilen konserde büyük küçük herkes müziğe doydu.

İhsan Menge’nin şefliğinde Nostalji Müzik Grubu tarafından Ali Dağı Paraşüt İniş Alanında düzenlenen konserde genç- yaşlı herkes, birbirinden değerli nostaljik şarkılarla geçmişin ritmini yaşadı.

Etkinlik öncesi konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek başta yaşlılar olmak üzere herkese mutlu, hayırlı ve sağlıklı bir ömür geçirmeleri dileğinde bulundu. Bir toplumda en önemli şeyin mutlu olmak olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Bir belediye başkanının mutluluğu beldesinde yaşayanların mutluluğuyla başlıyor. Ben, sizleri mutlu görünce mutlu oluyorum” dedi.

Konuşmasını saz ekibine teşekkür ederek tamamlayan Başkan Yalçın, Nostalji Müzik Grubu ekibine ve Şef İhsan Menge’ye hediye takdiminde bulundu.