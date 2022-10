Talas’ta üniversite öğrencilerine elit karşılama

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’yi tercih eden üniversite öğrencilerinin düzenli bir şehirde olmanın avantajını yaşayacaklarını ve Talas Belediyesini her zaman yanlarında bulacaklarını söyledi.

Talas Belediyesi tarafından Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen programda konuşan Başkan Yalçın; “Gözümüz kulağımız, geleceğimiz olarak gördüğümüz öğrencilerimizin üzerinde. Allah devletimize zeval vermesin. Belediyemizin ve devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarındayız. Kayseri gibi düzenli bir şehirde olmanın avantajlarını öğrenim süresi boyunca yaşayacaklar. Ayrıca Talas Belediyesi olarak her zaman yanlarında hissedecekler” dedi. Gençliğe büyük önem verdiklerini ve onlar için çaba sarfettiklerini ifade eden Başkan Yalçın; “Bu gençlerimiz yarın devletimizi yönetecekler, hariciyeci olarak dışarıda bizi temsil edecekler. Tüccar olacaklar, işadamı olacaklar, fabrikalar yönetip ekonomiye katkı sağlayacaklar. Bu da bize gurur verecek. Bir zamanlar Talas’ta onlara destek olmuştuk diye sevineceğiz” diye konuştu. Konuşmasında öğrenci velilerine yönelik güven verici ifadeler de kullanan Başkan Yalçın, “Gözünüz arkada kalmasın. Burada her şey öğrencilerimizin istediği gibi. Çok donanımlı kütüphaneler, sürekli denetlenen kafe ve restoranlar, tertemiz ve bakımlı yurtlar var. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, kurduğu 200’e yakın güven timi ile şehrimizdeki huzur ortamını bozacak şahıslara asla göz açtırmıyor” dedi. Konuşmasının son bölümünde kendisinin de bizzat öğrencilerin yanında olacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Hemen az ileride Mevlana Mahallesi Meydanındaki Şeffaf Oda’da her Çarşamba günü vatandaşlarımızın içindeyim. Öğrencilerimiz de buraya gelerek dertlerini, sıkıntılarını ve isteklerini bana iletebilirler. Hem şahsım hem de belediye olarak tüm imkanlarımızla yanlarındayız” şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek konuşmasını tamamladı.

Programda öğrenciler adına konuşan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Sema Nur Büyükkaya da çok konforlu bir ortamda kaldıklarını ifade ederek, “Burada güzel imkanlar içerisindeyiz. Belediyemiz de her zaman yanımızda. Bize bu imkanları sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi. Programda daha sonra Yurt Müdürü Yüksel Kaya, Başkan Yalçın’a yurtta kalan bir öğrenci tarafından çizilen yağlı boya tabloyu hediye etti. Hunat Hatun Kız Yurdu’nun bahçesine kurduğu stantlarla öğrencilere ve velilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulunan Talas Belediyesi ayrıca müzik dinletisi ile gelenlere keyifli anlar yaşattı. Çevreyi tanımaları ve ulaşım kolaylığı sağlamaları için harita ve çeşitli dokümanlar veren Talas Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına astığı açık hava görselleri ve pankartlarla da ‘hoş geldiniz’ dedi. Talas Belediyesi bunun yanında Otogarda da stant açarak şehre ayak basan öğrencilere danışmanlık yaptı.