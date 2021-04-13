Talas’ta ulaşım değerlendirme toplantısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve diğer yetkililerin katılımıyla ilçedeki ulaşımla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Talas’ta ulaşım çalışmaları, hatlar, güzergahların değerlendirilmesi, aktarma gibi konularda bilgiler verdi.

Genel Müdür Gündoğdu, daha önce Talas’tan şehrin başka bir bölgesine gitmek için çift bilet kullanıldığını belirterek, şimdi ise şehrin her bölgesine tek bilet atarak aktarma yapıldığını söyledi.

Büyükşehirlerde raylı sistemin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Gündoğdu, “5 yıllık hazırlıktan sonra kent içinde ücretsiz aktarma yapar hale geldik. Bunun için de raylı sistemin halk otobüsleriyle çalışma sistemini değiştirdik. 7 bölgede aktarma yapıyoruz. Bunu da raylı sistemi daha etkin kullanabilmek için yapıyoruz. Çünkü bu zamana kadar Kayseri’de raylı sisteme 300 milyon Euro yatırım yapılmış. Anayurt hattına da belediyemiz 300 milyon Euro yatırım yapıyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bölgesine de yapılacak hatta bakanlık 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapıyor. Toplamda 800 milyon TL’lik yatırımla otobüsleri artık eskisi çalıştırmak işin tekniğine aykırı bir durum olur” diye konuştu.

Vatandaşların istek ve taleplerinin de değerlendirildiği toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise bir biletle Talas’tan Erkilet’e gidilebilmesinin önemine dikkat çekerek, “Talasımız’da ulaşımın daha rahat ve konforlu sağlanabilmesi için bir toplantı yaptık. Daha önceki toplantılarda ele aldığımız konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli ulaşım hizmetini sunmak” dedi.