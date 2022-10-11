Talas’ta sonbahar asfaltı

Talas Belediyesi, kış öncesi yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla asfalt çalışmalarına hız verdi.

Bu çerçevede ekipler, ilçenin merkez mahalleleri arasında yer alan Kiçiköy Mahallesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirerek Sağlık Caddesi’ni baştan aşağı yeniledi. Yol yenileme çalışmasında toplam 1000 ton asfalt kullanıldı.

600 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolda, kullanımdan dolayı bozulan eski asfalt iş makineleriyle söküldü. İlk önce kaldırım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen yol, asfaltın serilmesiyle birlikte araçlar ve yayalar için daha güvenli hale getirilerek trafiğe açıldı.