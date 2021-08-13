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Talas’ta sahne ‘Maharetli Eller’in

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her ayın 1. ve 3. Pazarı gerçekleşen organizasyon, 15 Ağustos Pazar günü yine hem yeni tanışıklıklara hem de keyifli alışverişlere sahne olacak.

KAYSERİ 13.08.2021, 12:03
Talas’ta sahne ‘Maharetli Eller’in

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her ayın 1. ve 3. Pazarı gerçekleşen organizasyon, 15 Ağustos Pazar günü yine hem yeni tanışıklıklara hem de keyifli alışverişlere sahne olacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarına bu Pazar günü de vatandaşların yoğun ilgisi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.
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