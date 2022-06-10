Talas’ta portre resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Daha önce birçok sergiye ev sahipliği yapan Talas Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya katkıları devam ediyor. Tuncay Çiçek tarafından hazırlanan portre resim sergisinin açılışı yapıldı.

32 eserin yer aldığı sergi, Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Ressam Tuncay Çiçek, sergi düzenleme imkanı sağladığı için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Ressam Çiçek, “Çok heyecanlıyım, sağ olsun başkanım bu sergiyi hazırlamamızı bize sağladı. Sağ olsun, var olsun, büyüklerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra söz alan usta sanatçı Ressam Hasan Bağdaş da çok güzel bir serginin açılışına vesile olduğu için Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Yoğun katılımlı güzel bir sergi olmuş, böyle bir sergiye katıldığım için çok mutlu oldum” yorumunda bulundu.

Daha sonra konuşan Başkan Mustafa Yalçın, bu tür organizasyonların yeni yeteneklerin keşfedilmesi anlamında çok önemli olduğuna vurgu yaparak bu serginin de yeteneklerin keşfi anlamında bir başlangıç olacağını belirtti. Başkan Yalçın konuşmasında şunları söyledi;

“Tuncay hocamız Şeffaf Oda uygulamamıza gelip eserlerini gösterince inanamadım, o halde bu yeteneğin gençlere ve öğrencilere aktarılması lazım, yeteneklerin keşfedilmesi için hocamızın bu çalışmasının öncü olacağını düşündüm. Yetenekli çocuklarımız bizi uluslararası düzeyde temsil edecekler inşallah. Yetenekleri keşfetmek, onu çıkarmak çok önemli. Buradaki sadece bir resim sergisi değil yeteneklerin bu noktadaki keşfi açısından bir kıvılcım olacağına inanıyorum.”

Eser ortaya koymanın önemine ve anlamına değinen Daha sonra konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, “Eserler ortaya koymak çok güzel, çok anlamlı ama onu diğer insanlarla buluşturamazsak anlamı sadece bizim etrafımız ve çevremizle sınırlı kalıyor. Talas Belediye Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Bu güzel eserlerin bizlerle buluşmasına vesile oldular” dedi. Talas Belediyesi’nin güzel bir kültürel etkinliğe daha imza attığını belirten ziyaretçiler, çok güzel bir sergi olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Sanata ve sanatçıya verdiği değerden ötürü memnun olduklarını dile getiren sanatseverler böyle bir etkinliğin Talas’ta olduğundan dolayı da mutlu olduklarını ifade etti.

3 gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak sergi, 11 Haziran Cumartesi günü son bulacak.