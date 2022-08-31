Talas’ta ‘onarım timleri’ işbaşında

Talas Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki basit bakım-onarım ve tadilat işlerini anında yerine getirmek amacıyla ‘Onarım Timlerini’ devreye soktu.

Gerek Olay Yeri İnceleme ekiplerinin haftanın iki günü ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek tespit ettikleri eksiklikleri gerekse de vatandaşların iletişim merkezine ulaştırdıkları talepleri anında değerlendirmek ve kısa sürede çözümü kavuşturmak amacıyla oluşturulan Onarım Timleri 4 ayrı ekipten oluşuyor.

Bugün göreve başlayan Onarım Timleri ile ilgili olarak bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Haftanın 2 günü gerçekleştirdiğimiz ve günün ilk ışıklarıyla incelemelerine başlayan Olay Yeri İnceleme ekiplerine entegre olarak bugün Onarım Timlerini hizmete sunuyoruz. Belediye başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle beraber 4 grup olarak haftanın iki günü Talasımızın her yerinde eksiklerimizi ve onarılacak yerleri önceden tespit ediyoruz. Bu tespitten sonra, 4 kol halinde çalışan Onarım Timi de hemen olay yerine gidip gerekli onarım çalışmalarını yapıyor. Kayseri’de ilk olacak bu yeni uygulama, ilçe genelindeki küçük eksiklikleri, basit bakım ve onarımları kolayca ortadan kaldıracak” dedi.

Onarım Timleri sayesinde, ileride oluşabilecek daha büyük sorunların önüne geçileceğine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bir kaldırımda çökme varsa, bir ağaçta kuruma varsa ya da bir çöp kutusunda yığılma varsa oraya anında müdahale edilecek. Böylece daha sonra büyük onarımlara yol açacak işleri de önlemiş oluyoruz. Arkadaşlarımızın bu yaptığı işin vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağına inanıyorum. Biz Talas Belediyesi olarak Onarım Timlerimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.