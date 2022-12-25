Talas’ta Muhteşem Taksim Trio Konseri

Talas Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Taksim Trio Grubu, Kayserililere uzun süre hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir gece yaşattı.

Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen programa Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay üyelerinin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Salonun dolduğu programın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Bugün kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Taksim Trio konseriyle bir aradayız. Kayseri’de bir dizi programlara katılmak için bulunan Yargıtay Başkanı, Yargıtay Başsavcısı ve değerli üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Talas Belediyesi olarak üç aydan bu yana gerek Talas Festivali gerekse bu ayki programlarla birlikte kültür sanat faaliyetlerimiz sürüyor. Bu konserle güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum” dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konseri değerlendirerek, “Taksim Trio bugün bizlere muhteşem bir gece yaşattı. Gerçekten çok etkilendik. Eşimle beraber eşlik etmeye çalıştık. Talas Belediye Başkanımıza bu kadar değerli sanatçılarımızla bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin yanı sıra bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan’dan oluşan Taksim Trio grubu, birbirinden özel ezgileri seslendirdi. Kimi zaman hüzünlendiren eserler çalan grup kimi zaman da coşturdu. Kayseri yöresinden Gesi Bağları türküsünü de seslendiren Taksim Trio, bir buçuk saat boyunca sahnede kaldı.

Gecenin sonunda düşüncelerini paylaşan vatandaşlar; “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a böyle bir konserden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konserdi. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Program Yargıtay heyeti ile birlikte Vali Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Taksim Trio ekibine çiçek vermesiyle sona erdi.