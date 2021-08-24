banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram'da bir devir kapandı!
Instagram'da bir devir kapandı!
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?

Talas’ta Mehmet Kemiksiz konseri

Talas Belediyesi Yunus Emre Yılı münasebetiyle Tasavvuf Musikisi Konseri düzenleyecek.

KAYSERİ 24.08.2021, 10:58
Talas’ta Mehmet Kemiksiz konseri

Talas Belediyesi Yunus Emre Yılı münasebetiyle Tasavvuf Musikisi Konseri düzenleyecek.

TRT Sanatçısı Mehmet Kemiksiz’in Yunus Emre’nin şiirlerinden oluşan eserleri seslendireceği konser 27 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’ndaki konserle ilgili 0531 421 25 25 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan konseri vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Yorumlar (0)
31°
açık