Talas’ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Yeniden Başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ pandemi tedbirleri nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine 7 ay sonra yeniden başladı.

Talas Belediyesi ve Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte Talas’ın tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanı’na kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, bünyesinde el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturma özelliği taşıyor. 84 üreticinin stant açtığı pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"BURADA SATTIĞIM ÜRÜNLERLE ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORUM”

Ev hanımların emeğinin yansıtıldığı ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, ev ekonomisine katkının yanında sosyal hayata kattıklarıyla da dikkat çekiyor. Pazarla ilgili düşüncelerini dile getiren ve pazarda stant açan bir girişimci, evini atölyeye çevirdiğini söyleyerek el emeği ürünlerini bu pazarda sattığını ve öğrencilere burs verdiğini ifade etti. Organizasyonun öneminde dikkat çeken girişimci, “Bu pazarın açılması çok iyi oldu. Ilgi de gayet fazla, hoşuma da gidiyor. Teşekkür ederim.” dedi.

Pazarla ilgili düşüncelerini dile getiren bir diğer üretici de, “Benim ürünlerim hamur işi üzerine, bunun yanında turşularım ve reçellerim var. Bu pazar bizim için çok güzel bir imkan. Severek geliyoruz. Pandemiden sonra tekrar başlamış olduk inşallah devam eder.” şeklinde konuştu.