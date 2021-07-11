Talas’ta kütüphanelerin çalışma saatleri güncellendi

Talas Belediyesi’ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi’nin çalışma saatleri güncellendi. 12 Temmuz Pazartesi gününden itibaren uygulanacak yeni çalışma programına göre öğrenciler ve araştırmacılar kütüphanelerden daha fazla yararlanma imkanı bulacak.

Daha önce Pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet veren 7/24 Kütüphane, yeni mesai çizelgesine göre Pazar günü dahil 7 gün boyunca öğrencilere ve araştırmacılara ev sahipliği yapacak. Ayrıca daha önce 20.00’ye kadar açık olan kütüphane bundan sonra 08.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.

7/24 Kütüphane’nin yanı sıra Altıntepe Semt Kütüphanesi’nde de mesai saatleri yeniden belirlendi. Buna göre Pazar günleri hariç her gün 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak Altıntepe Semt Kütüphanesi, kitapları ve nezih ortamıyla eğitimin hizmetinde olmaya devam edecek.