Talas’ta kütüphanelere yoğun ilgi

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan kütüphanelere, ders çalışmak isteyen öğrencilerin yoğun ilgisi devam ediyor.

İlçede bulunan 7/24 Kütüphane, Altıntepe Semt Kütüphanesi, ve Gezici Kütüphane, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. 3 kütüphaneyi geçtiğimiz yıldan bu yana toplamda 220 bin 450 öğrenci kullanırken, 7/24 Kütüphanede yapılan Pandemi Sergisi ve Necip fazıl Kısakürek Sergisi’ni de toplam 3 bin 810 kişi ziyaret etti. 7/24 Kütüphane’de ders çalışan öğrencilerden ERÜ PDR son sınıf öğrencisi Abdulkadir Görgülü, “Öncelikle kütüphane ulaşım açısından gayet uygun bir yerde gerek yurtlara ve gerek kampüse olsun. Ulaşım rahatlıkla sağlanabiliyor. Haricinde çalışma olanakları açısından da hem bireysel hem de grupça çalışabileceğimiz yerler de var. Çalışan kadrosu da gayet güler yüzlü ve ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum bu sebepten. Vatandaşlarımız da belediyenin vermiş olduğu bu imkandan faydalanabilirler çünkü gayet güzel bir yer” dedi.

Yine 7/24 Kütüphane ziyaretçilerinden Lise son sınıf öğrencisi Yaren Özcan da, “Kütüphane konum olarak çok güzel, kafeteryasının olması da çok iyi bir özellik ve fiyatları da uygun. Çalışma ortamı olarak sessizlik sağlanıyor ve bu yüzden de çok güzel oluyor. Ders çalışabiliyor ve odaklanabiliyoruz. Grup olarak belirli katlarda çalışılıyor ama bireysel de çalışılabiliyor. Bilgisayarlar olduğu için kendi teknolojik imkanları olmayanlar buradan da temin edebiliyorlar ve bu da çok güzel bir özellik. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ben çok faydasını gördüm ve o yüzden de herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.