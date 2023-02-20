Talas’ta Kütüphaneler Yeniden Açık

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle bir süredir kapalı olan Talas Belediyesi kütüphaneleri yeniden hizmet vermeye başladı. Altıntepe Semt Kütüphanesi ve Mevlâna Kütüphanesi’nin çalışma saatleri değişmezken 7/24 Kütüphane’nin saatlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, önceden Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan ve 9.00-18.00 saatleri arasında araştırmacı ve öğrencilere hizmet veren Altıntepe Semt Kütüphanesi ve Mevlâna Kütüphanesi yine aynı çalışma saatleriyle devam edecek. Öte yandan deprem öncesi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’nin çalışma saatleri de güncellendi. Pazartesi 15.00-23.00 saatleri olmak üzere haftanın diğer günlerinde 07.00-23-00 saatleri arasında araştırmacı ve öğrencilerin hizmetinde olacak.