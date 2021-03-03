Talas’ta küresel ısınma tiyatroyla anlatıldı

Talas Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri sosyal medya üzerinden devam ediyor. Kayseri Sahne Tiyatrosu Ekibi’nin küresel ısınmayı konu edinen tiyatro oyunu, pandemi tedbirlerine uygun olarak seyircisiz oynandı ve sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluştu.

“Kutuplarda Ayrımcılık” isimli tek perdelik oyun online olarak sahnelendi ve Talas Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla binlerce kişiye ulaştı. Belediye Meclis Salonu’nda sahnelenen oyunda küresel ısınmaya dikkat çekilerek kutuplardaki yaşama ve giderek artan ısınmaya karşı insanların bakış açısı ele alınıyor.

Nedim Buğral’ın yazıp Aytekin Aydoğan’ın yönettiği oyunda Elif Sipahioğlu, Gökçen Şan, Adil Alp Beşler, Eylül Ezel Boran, İlayda Paşayiğit, Onurcan Uçar, Melisa Azra Akbal, Sibel Akman ve Erdem Aydın sahne aldı. Oyun teknik kadrosunda ise Mikail Gözelce ve Harun Kırım yer aldı. Kutuplarda Ayrımcılık adlı oyun, Talas Belediyesi youtube kanalından da izlenebilir.