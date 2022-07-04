banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Talas’ta kötü görüntüye geçit yok

Talas Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini hissettirmesiyle birlikte boş arazilerde ve otlak alanlarda düzenleme çalışması başlattı. Yapılan tesviye çalışmasıyla kötü görüntü ortadan kaldırılırken otlardan kaynaklanacak yangın riski ve sinek oluşumunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

KAYSERİ 04.07.2022, 13:09
Talas’ta kötü görüntüye geçit yok

Talas Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini hissettirmesiyle birlikte boş arazilerde ve otlak alanlarda düzenleme çalışması başlattı. Yapılan tesviye çalışmasıyla kötü görüntü ortadan kaldırılırken otlardan kaynaklanacak yangın riski ve sinek oluşumunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlçe genelinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yürüten Talas Belediyesi, boş arazilerde yer alan hafriyatların kaldırılmasının yanı sıra yangın riski oluşturan ve haşerata sebep olan kuru otları da temizliyor. Mevlâna Mahallesi başta olmak üzere Talas genelinde yürütülen çalışmalarda ayrıca, zamanla oluşan çukurlar da kapatılarak düzeltmeler gerçekleştiriliyor.

2 greyder, 3 kepçe ve 2 kamyon olmak üzere toplam 7 araçla yapılan çalışmalarda 17 personel görev alıyor.

Yorumlar (0)
29°
açık