Talas’ta konteynerler anında yıkanıyor

Talas Belediyesi, çöp konteynerlerinin sıcak yaz günlerinde koku yapmaması için anında yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda iki yıl önce hizmete alınan çöp konteyneri yıkama aracıyla ilçe genelindeki konteynerler, içindeki çöpler alındıktan sonra düzenli olarak yıkama ve dezenfekte işleminden geçiyor. Pandemi döneminin başlangıcında temizlik ve hijyenin kalıcı olması için çöp konteyneri yıkama aracını filosuna katan Talas Belediyesi, her noktada hijyen sağlamaya devam ediyor. Konteynerlerin temizlik işlemlerini otomatik olarak el değmeden gerçekleştiren araç, bir yandan da anında yıkama ile hijyen sağlıyor.

Böylece özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokular engellenirken çöp kalıntılarında oluşan sinek ve virüs oluşumunun da önüne geçiyor.