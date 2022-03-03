Talas’ta kitap sohbetleri ’geçmişten geleceğe’ uzandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve her ay tekrarlanan “Gençlerle Kitap Sohbetleri” programı yine yoğun ilgi gördü. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” isimli eserinin değerlendirildiği etkinlikte yeni popüler olmaya başlayan “Metaverse” konusu da ele alındı.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına, mütefekkir ve filozof kavramlarına değinerek başlayan Başkan Yalçın Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde “Düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz?” ifadelerinin geçtiğine de atıfta bulundu. Başkan Yalçın daha sonra Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında bilgiler vererek hayat hikayesini ve eğitim geçmişini anlattı. Daha sonra kitabı anlatan Başkan Yalçın, eserin Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlatıldığı bir deneme türü olduğunu sözlerine ekledi.

“TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR BELEDİYE METAVERSE’Ü KONUŞUYOR”

Programın sonunda doğru söz alan Doç. Dr. Z. Burçin Gönen Metaverse konusu hakkında da bilgi verdi. Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda “Metaverse” konusunun ele alındığının altını çizen Öğretim Üyesi Gönen, bunun çok önemli olduğunu söyledi. Metaverse’ün sanal ile gerçek dünyayı birleştiren yeni bir dünyayı temsil ettiğini belirten Gönen, özellikle pandemi dönemiyle birlikte özgürlük isteğinin arttığını ifade ederek Metaverse’ün bu isteği karşılayacak bir mecra olabileceğini dile getirdi.

Sohbet sonunda kura çekimi yapılarak katılımcılara gelecek ay ele alınacak Sezai Karakoç’un “İslam” kitabını kura ile hediye edildi.