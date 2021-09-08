banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!

Talas’ta kış hazırlıkları devam ediyor

Talas Belediyesi tarafından “Talas’ta Kış Hazırlıkları” etkinliği devam ediyor. Kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını içeren ve bu yıl 6 Eylül’de başlayan organizasyon, 12 Eylül Pazar günü sona erecek.

KAYSERİ 08.09.2021, 14:12
Talas’ta kış hazırlıkları devam ediyor

Talas Belediyesi tarafından “Talas’ta Kış Hazırlıkları” etkinliği devam ediyor. Kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını içeren ve bu yıl 6 Eylül’de başlayan organizasyon, 12 Eylül Pazar günü sona erecek.


Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda ev hanımları salçadan turşuya, meyve suyundan konserveye, reçelden kuskusa kadar pek çok ürünü hazırlama imkanı buluyor. Hanımların çalışmalarına yakınları da eşlik ediyor.



VATANDAŞTAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR


Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, belediye tarafından çok güzel bir hizmet sunulduğunu söyledi. Kışlık hazırlıkların yapılması için her türlü hizmetin ve imkanın bulunduğunu ifade eden vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Özellikle salça hazırlamada gerekli tüm araç-gerecin sağlandığını belirten vatandaşlar, tuzdan kazana, sabundan, domates çekme hizmetine kadar her imkanın ücretsiz verildiğini söyledi.


Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler hafta içi 9.00-17.00 saatleri arasında 0541 421 2525 numaralı telefonu arayabilir.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0