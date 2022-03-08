Talas’ta ’Kirkit’in Sesi’ Sergisi

Kültür ve sanat faaliyetlerine 2022 yılında da aralıksız devam eden Talas Belediyesi, geçmişle günümüzü buluşturan ’Kirkit’in Sesi’ sergisiyle el emeği göz nuru çuval, heybe, çanta ve beşikleri meraklılarının beğenisine sunacak.

Talas Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleştirilecek organizasyonda, kilim, zili, cicim, sumak ve kolan teknikleriyle hazırlanmış birbirinden değerli el dokuması çuval, heybe, çanta ve beşikler sergilenecek. Tarihi Ali Saip Paşa Sokağında bulunan Talas Belediyesi Sanat Galerisinde 11 Mart Cuma Günü açılacak sergide, Çivici Ailesinin özel koleksiyonunda bulunan el işi ürünler görücüye çıkacak. Sergide, 38 çuval, 10 heybe, 1 deve heybesi, 1 çanta ve 2 beşik olmak üzere toplam 52 dokuma eser sergilenecek.

Sergi, 11-15 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.