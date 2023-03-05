Talas’ta kentsel dönüşüm seferberliği sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde devam eden ve yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, 1 milyon metrekareyi kapsayan 34 farklı alanda kentsel dönüşüm sağlandığına vurgu yaptı.

Şu ana kadar kentsel dönüşüm bölgesinde yer alan 2 bin 81 riskli konutun yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, “Kentsel dönüşümün öneminin en fazla anlaşıldığı günlerdeyiz. Talas Belediyesi olarak 34 farklı noktada ve 1 milyon metrekarenin üzerindeki bir alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu çerçevede 251 riskli binada 2 bin 81 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Buna karşılık 93 binada 3 bin 177 konut ve 336 iş yeri yaptık. Kaçak yapıların denetimi konusunda da hassasiyetle çalışıyoruz. Bu çerçevede kırsalda 100’ün üzerinde yıkım gerçekleştirdik. Merkezde de bir inşaat şirketine ait 2 binada kat fazlalığı nedeniyle yıkım yaptık ve böylece 120 konutun deprem riskini ortadan kaldırmış olduk” dedi.

“Riskli yapıyı depremden önce yıktık, tehlikenin önüne geçtik”

İlçe genelindeki riskli yapılara zamanında müdahale ederek muhtemel tehlikenin önüne geçtiklerini dile getiren Başkan Yalçın, “Kahramanmaraş depreminden çok kısa süre önce 60 dairelik 15 katlı Pembeköşk Apartmanı’nın yıkımını gerçekleştirmiştik. Eğer biz, bu binayı zamanında yıkmasaydık deprem sırasında bir kaza yaşanabilecekti. Böylece binayı önceden yıkarak önlemini almış olduk. Talas Belediyesi olarak, ilçemiz genelinde, risk oluşturabilecek tüm binalara hassas bir şekilde yaklaşarak kentsel dönüşüme girmelerini sağlıyoruz. Devletimiz de harç pulu ve diğer vergilerden muafiyet gibi teşviklerle buna destek oluyor. Herkese geçmiş olsun diyor ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini istiyorum” diye konuştu.