Talas’ta kararlar oy birliğiyle

Talas Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında bütün gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantı Salonu’nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü. Meclis oturumunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2021 yılı Ekim ayında alınan kararların hepsinin oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, “Toplantımız hayırlı olsun” dedi.

Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerden gelen gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda 2022 yılı performans programı taslağı, 2022 mali yılı bütçe taslağı ve 2022 mali yılı gelir ücret tarifesi gibi maddeler ele alındı. Talas Belediye Meclisi görüşmelerin ardından 14 Ekim 2021 Perşembe günü ikinci oturumda bir araya gelmek üzere dağıldı.