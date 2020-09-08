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Talas’ta kararlar oy birliği ile
TALAS BELEDİYE MECLİSİ TOPLANARAK GÜNDEMİNDE BULUNAN 14 MADDEYİ KARARA BAĞLADI
KAYSERİ 08.09.2020, 13:26
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Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 14 maddeyi karara bağladı. Görüşülen maddelerin tamamı oy birliği ile kabul edildi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen meclis oturumunda çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları ile uygulama imar planı değişikliği talepleri karara bağlandı.
Toplantıda ayrıca tarım işçilerinin barınma ve sosyal etkinlik alanlarının artırılmasına yönelik, “Tarım Anneleri Ev’leniyor” adlı projeye ilişkin gündem maddesi de kabul edildi.
Kararların oybirliği ile alındığına dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, katkı sağlayan tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Talas Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek.
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