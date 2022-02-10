Talas’ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte harekete geçen Talas Belediyesi Kış Çalışmaları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Yüksek kesimler başta olmak üzere ilçe genelinde yeniden başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte Talas Belediyesi de kolları sıvadı. Bu kapsamda 10 tuzlama ve kürüme bıçaklı kamyon, 3 greyder, 3 büyük kepçe, 18 küçük kepçe, 4 traktör, 2 damperli kamyon ve 110 personel ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütülüyor. Yolları açık tutmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla kar küreme ve tuzlama işlemleri devam ederken, yayaların rahat yürümesi ve düşerek ufak çaplı kazalara karışmaması için yayaların kullanımına açık noktalarda da kar temizleme çalışmaları aynı hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi de sahadaki ekiplerin daha verimli ve etkin çalışma yürütmesini sağlıyor. Belediyedeki merkezden, kameralar aracılığıyla başta kırsal mahalleler olmak üzere önemli noktalar sürekli takip ediliyor ve gerektiği anda karla mücadele ekipleri o bölgeye yönlendiriliyor. Böylece zaman ve işgücü kaybının önüne geçildiği gibi ihtiyaç duyulan yerlere anında müdahale etme imkanı doğuyor.