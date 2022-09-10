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Talas’ta kadınlara özel bağlama kursu
Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen bağlama kursuna kayıtlar başladı.
KAYSERİ 10.09.2022, 10:49
Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen bağlama kursuna kayıtlar başladı.
Talas Musiki Cemiyeti’nin Ali Saip Paşa Caddesi girişinde bulunan kurs merkezinde verilecek bağlama kursuna sadece kadınlar katılabilecek.
Konuyla ilgili olarak başvuru yapmak ve bilgi almak isteyenler mesai saatleri dahilinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilecek.
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