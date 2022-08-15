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Talas’ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle ilçede devam eden proje ve yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

KAYSERİ 15.08.2022, 12:17
Talas’ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle ilçede devam eden proje ve yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkanlık Brifing Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, devam eden yatırımların yanı sıra hayata geçirilecek yeni projeler ele alındı. Geride kalan 3,5 yılda çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bunda çalışanların emeğinin büyük olduğuna işaret ederek, “Tüm başkan yardımcılarımıza, müdür arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes canla başla gayret ediyor, ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşk ve azimle iş yapmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda söz alan belediye yöneticileri de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Ayrıca çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini aktardı.

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