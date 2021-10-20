Talas’ta iş yerlerine sigara denetimi

Talas Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, ilçede sigara ve nargile yasağına uymayan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde 39 iş yerine kapalı alanda sigara ve nargile içildiği için cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle Talas Belediyesi zabıta ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde sigara ve nargile yasağına dair uygulama gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yapılan kontroller, özellikle akşam saatlerinde işlek caddelerdeki mekanlarda yoğunlaştı. Gece saat 23.00’e kadar 111 iş yerinde yapılan denetimler sonucu 37 iş yerinde kapalı alanda sigara, 2 iş yerinde ise nargile içildiği tespit edilirken buralardaki 36 şahsa para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde 3 iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenerek gerekli işlemler yapıldı.