banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Talas’ta iş yerlerine sigara denetimi

Talas Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, ilçede sigara ve nargile yasağına uymayan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde 39 iş yerine kapalı alanda sigara ve nargile içildiği için cezai işlem uygulandı.

KAYSERİ 20.10.2021, 12:21
Talas’ta iş yerlerine sigara denetimi

Talas Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, ilçede sigara ve nargile yasağına uymayan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde 39 iş yerine kapalı alanda sigara ve nargile içildiği için cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle Talas Belediyesi zabıta ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde sigara ve nargile yasağına dair uygulama gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yapılan kontroller, özellikle akşam saatlerinde işlek caddelerdeki mekanlarda yoğunlaştı. Gece saat 23.00’e kadar 111 iş yerinde yapılan denetimler sonucu 37 iş yerinde kapalı alanda sigara, 2 iş yerinde ise nargile içildiği tespit edilirken buralardaki 36 şahsa para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde 3 iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenerek gerekli işlemler yapıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2