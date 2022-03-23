Talas’ta halk dansları gösterisi ertelendi

Talas Belediyesi tarafından Nevruz etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan program ileri bir tarihe ertelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 25 Mart Cuma akşamı sahnelenmesi planlanan gösteri, bir müddet ertelenerek ileri bir tarihe alındı.

Düzenlenecek gösteri, önümüzdeki günlerde yeniden programlanarak Kayserililerle buluşturulacak.