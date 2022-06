Talas’ta geniş yatırım toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde Talas’ta devam eden çalışmalar ve yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın’ın yanı sıra her iki kurumdan üst düzey yöneticiler de katıldı. Yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Bizlere her zamanki sıcak ilgisi ve samimi duygularla ev sahipliği yapan Talasımızın çalışkan, gayretli, uyumlu, tecrübeli değerli başkanı Mustafa Yalçın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarımızla yapılanları dinledik, yapılacakları paylaştık. Bu arada Büyükşehir’in yapması gerekenlerin de bilgisini aldık. Dayanışma içerisinde inşallah bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda fark gözetmeksizin personelleri personellerimiz, bütçeleri bütçemiz, bütçemiz bütçeleri, personellerimiz de personelleri, imkanlarımız imkanları, imkanları imkanlarımız mantığı içerisinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Başkan Büyükkılıç, Talas’ın konumu itibariyle özelliklerine değinerek; “Talasımız hem gelişen hem büyüyen hem de potansiyel olarak geleceğe de adeta ümitle bakan bir şirin, kadim ilçemiz. Tarihi ilçemiz. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu, kültürel ve sosyal yönden insanların zengin olduğu, bu anlayış içerisinde de bizlerin onlara yönelik yapmamız gereken projeleri önemsediğimizi bir kez daha buradan paylaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede yapacağımız işleri hayata geçirmek suretiyle de vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacağımıza inanıyorum. Yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “2022 yaz inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte belediyeler yatırımlar dolayısıyla hareketlenecek. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugünkü bu çalışmalarımızda başkanımızdan çok büyük müjdeler aldık. Aynı zamanda ilçe olarak yapacaklarımız için de destekleriyle birlikte rehberliklerini de aldık. Güzel günler bizi bekliyor. Sağ olun başkanım.” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın, bir gurup Talas Belediye Meclisi üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.