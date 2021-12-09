Talas’ta ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’ başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, genç okurlarla “Gençlerle Kitap Sohbetleri” programında bir araya geldi. Halil Cibran’ın ‘Ermiş’ isimli kitabı üzerinde gerçekleştirilen sohbette aile, adalet, öğrenme ve kişisel gelişim üzerine tahliller yapıldı.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş katıldı.

Gerçekleştirilen ilk program için seçilen kitabın özelliğine vurgu yapan Başkan Yalçın, ‘Ermiş’in şu ana kadar Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok basılan ve okunan kitap olduğunu söyledi.

Kitap sohbetleri programının her ay düzenleneceğini ifade eden Başkan Yalçın, bu programların amacının kitaplardan nasihat çıkartmak olduğunu belirtti. Başkan Yalçın, “Bu programda bizim öğreneceğimiz en önemli konulardan biri de Türkçemizi doğru kullanmak olacak” diyerek Türkçeyi doğru kullanma vurgusu yaptı.

Daha sonra konuşmacıların kitapta geçen konular üzerinde tahliller yaptığı programda öğrenciler de söz alarak kitap, kütüphane, okuma, eğitim vs. gibi konularda düşüncelerini dile getirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcılara bu ayki sohbetin konusu olan Halil Cibran’ın ‘Ermiş’ kitabı hediye edildi.