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Talas’ta ‘Engelsiz Oyun Parkı’

Talas Belediyesi ve Türk Kızılayı Talas Şubesi işbirliğiyle oluşturulan ve her yaştan engellinin kullanabileceği spor aletleri ile oyun grubuyla donatılan Talas Kızılay Engelsiz Oyun Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi.

KAYSERİ 18.05.2022, 13:22
Talas’ta ‘Engelsiz Oyun Parkı’

Talas Belediyesi ve Türk Kızılayı Talas Şubesi işbirliğiyle oluşturulan ve her yaştan engellinin kullanabileceği spor aletleri ile oyun grubuyla donatılan Talas Kızılay Engelsiz Oyun Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Mevlana Mahallesi, Mevlana Sosyal Tesisi altındaki park içerisinde oluşturulan özel bölümün finansı Türk Kızılayı Genel Merkezi Şenlendirme Projesi’nden elde edilen bağışlarla karşılanırken, Kızılay Talas Şubesi tarafından spor aletleri temin edilerek, Talas Belediyesince konuşlandırıldı.

Engelliler ve ailelerinin de bulunduğu parkın açılışında konuşan Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, yoğun bir emek sonucu oluşturulan park için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “Küçük bir açılış ama bugüne kadar hiç düşünülmeyip, planlanmamış bir açılış. Engelsiz kardeşlerimiz için önemli bir hizmet. İyi bir Kızılay gönüllüsü olarak değerli belediye başkanımız bize destek veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hemen karşıdaki yükselen Talas Kızılay Şubesi yeni binası inşaatı için de başkanımızla birlikte hayırseverimiz Halil Amcaya teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda açacağız” dedi.

Talas Kızılay Engelsiz Teşkilat Başkanı Zöhre Akşar ise, parkla ilgili teknik bilgiler vererek, “Engelsiz parkımız aynı zamanda engelli kardeşlerimizin spor yaparak kol ve bacak kaslarını geliştirebileceği bir alan olarak tasarlandı” diye konuştu.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de sözlerine Başkan Yalçın’a desteklerinden ötürü teşekkürle başlayarak, “Kendisi teknik bir insan. Teknik konuları en kısa zamanda en iyi şekilde çözen bir insan. Yani tam bir adres. Her şeyin ilkini yapan bir insan. Nerede ihtiyaç varsa herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. Tecrübeli Talas Şube Başkanımız Ünal Beye de teşekkür ediyor parkın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise belediyelerin kanunda insanların medeni, müspet ve müşterek ihtiyaçlarını karşılayan kurum olarak yer aldığını belirterek, “Bu üçü de burada mevcut. Burada daha önce bir park yapılmış. Yapan belediye başkanlarımız sağ olsun. Şimdi bir bölümünü özel kardeşlerimiz için ayırmak ve bunu Kızılay’ın sponsorluğunda aletlerle donatmak bizim için önemli. İnsanların hayatını kolaylaştırma görevi olan belediyelerin de yapacağı birçok iş var. Bunlardan en önemlisi akülü araçları kullanan engellilerimize hizmet eden Kayseri’de sadece Talas Belediyesi’nin 7/24 tamir ve bakımını yapan birimimiz var. Kardeşlerimiz teşekkür etti. Kaldırımdan parka, oyun gruplarından asfalta kadar her türlü çalışmamız onlar için. Çalışmalarımızda kendilerini göz önünde bulunduruyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi verilip ardından dualarla parkın açılışı gerçekleşirken, protokol üyeleri engellilerin oyun aletlerindeki heyecanına ortak oldu.

Buradaki salıncakta tekerlekli sandalyesiyle sallanan Kadircan Gökalp, çocukluk günlerine döndüğünü anlatarak, “Burada sallanmak mükemmel bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Salıncakta çocukluk yıllarıma döndüm. Gerçekten çok güzeldi. Her şey bizim için tasarlanmış. Talas Belediyesi’ne ve Kızılay Talas Şubesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bir başka engelli Naciye Yıldız, parkı beğendiğini belirtip herkese teşekkür ederken, 27 yaşındaki Hikmet Ekiz de, “Bunca yıl hiç böyle bir salıncakta sallanmamıştım. Çok eğlenceli, keyifli bir deneyim oldu. Her salıncağa binemiyorduk. Sadece oturup izliyorduk. Bu bizi üzüyordu. Ziyadesiyle mutlu oldum. Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

49 yaşındaki yürüme ve konuşma engelli Figen Duran’ın babası Mustafa Duran da, “İlk defa böyle bir parka çocuklarımız sahip oldular. Kızım çok mutlu oldu. Başkanımıza teşekkür ederiz” diyerek duygularını ifade etti.

Törenin ardından protokol üyeleri, mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Halil Ünal tarafından yapımı süren Talas Kızılay Şube binası inşaatında incelemelerde bulundu.

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