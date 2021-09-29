Talas’ta doğalgaz patlamasının olduğu bölge incelendi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, Başakpınar Mahallesi’nde müstakil bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından bölgede incelemelerde bulundu, aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, geçen hafta ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Fatih 10. Cadde’de bulunan iki katlı müstakil bir binada gece saatlerinde doğalgaz sızıntısından meydana gelen patlamayı yaşayan aileyi yalnız bırakmadı. Aynı aileden 6 kişinin yaralanması, 2 yaşındaki Faruk Furkan Ö.’nün hastanede vefatının ardından Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez acılı ailenin yakınlarına taziye ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, olayın yaşandığı binada incelemelerde bulundu.

Patlamayı hisseden çevredeki binalarda yaşayanlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yalçın ile Kaymakam Dönmez, yaraların biran önce sarılması için her türlü gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi.