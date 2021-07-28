Talas’ta çocuklara muhteşem şenlik

Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. işbirliği ile düzenlenen şenlikte çocuklar, birbirinden özel oyun parkurlarıyla doyasıya eğlendi.

Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri her bir oyun grubunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Voleybol, basketbol, futbol, moss oyunu, dart, badminton vb. parkurların yanı sıra çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlenen çocuklara aileleri de eşlik etti. Gün boyu süren şenlikte çocuklar eğlencenin keyfini yaşarken, aileleri de “Özellikle pandemi döneminde evlerde çok bunalan çocuklarımız bu etkinlikle adeta doyasıya mutlu oldu. Çok güzel bir şenlik.” diyerek etkinliği düzenleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Oyun alanlarında ve parkurlarda eğlenen çocukların mutluluğuna ortak olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Yavrularımız uzun zamandır evlerinde kaldıkları için bu tür faaliyetlerden uzaktı. Biz de onların mutluluğuna, sevincine ve heyecanlarına ortak olduk. Hepsinin gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum.” diye konuştu.