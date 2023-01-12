Talas’ta Cengiz Özkan Konseri Heyecanı

Türk sinemasının önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit’in ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması’ konulu söyleşisiyle başlayan ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri, hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ayın ikinci programı 14 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan Cengiz Özkan konseri olacak. Sazıyla ve sözüyle yüreklere dokunan sanatçının konseri Erciyes Kültür Merkezinde saat 19.30’da başlayacak.

Katılımın yoğun olması beklenen Talas Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesindeki konser, Talas Belediyesinin diğer kültür sanat faaliyetlerinde olduğu gibi yine ücretsiz olacak.